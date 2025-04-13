Cours de burlesque L’Entracte Poligny
Cours de burlesque L'Entracte Poligny dimanche 23 novembre 2025.
Cours de burlesque
L’Entracte 9005 Rue Roger Thirode Poligny Jura
Tarif : 45 EUR
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
2025-11-23 2025-12-21
Apprendre sur scène à tourner en dérision et humour les codes de la sensualité.
Cours organisé par L’Entracte .
L’Entracte 9005 Rue Roger Thirode Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 34 06 55 fbentracte39@gmail.com
