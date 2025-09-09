COURS DE CERAMIQUE Le Bocal Atelier Céramique LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-09 10:00:00

fin : 2025-10-02 12:30:00

2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-21

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.

Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.

La terre, les outils et la cuisson sont inclus dans les ateliers. Vos pièces sont récupérables 3 à 4 semaines après la séance.

Tarifs

ateliers modelage à partir de 55€

ateliers tournage à partir de 65€

ateliers thématiques à partir de 45€ (70€ pour un duo adulte/enfant)

Envie de plus ? Ateliers libres, EVJF, team bulding… contactez moi !

L’atelier est ouvert du mardi au samedi

De 10h à 17h

Parfois plus tard le soir (21h le mardi et 21h30 le vendredi), selon le planning des cours.

Passez faire les curieux ! Je vous accueillerai avec plaisir ! .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

English :

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

German :

Das Atelier liegt zwischen Fluss und Stadtmauern im Herzen der Stadt Château-Gontier-sur-Mayenne und wurde so eingerichtet, dass es die Weitergabe und das Experimentieren fördert.

Italiano :

Situato tra il fiume e i bastioni, nel cuore della città di Château-Gontier-sur-Mayenne, il laboratorio è stato progettato per incoraggiare la trasmissione e la sperimentazione.

Espanol :

Situado entre el río y las murallas, en el corazón de la ciudad de Château-Gontier-sur-Mayenne, el taller se ha diseñado para favorecer la transmisión y la experimentación.

