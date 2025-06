Cours de chocolat pour adulte Manthelan 21 juin 2025 14:00

Indre-et-Loire

Cours de chocolat pour adulte Manthelan Indre-et-Loire

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

2025-09-06

2025-09-13

2025-09-20

2025-09-26

Un cours pour savourer toute la magie du chocolat.

Nos maîtres chocolatiers vous apprendront l’art du tempérage, la réalisation de tablettes, de décors, l’enrobage des chocolats fins. A partir de 14 ans.

Le samedi après-midi sur réservation. Consultez les thèmes et disponibilités sur notre site web

Atelier disponible dans nos 3 boutiques de Chambray, Manthelan et Yzeures-sur-Creuse. .

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 72 11 info@cadeauetchocolat.com

English :

A class to savor the magic of chocolate.

Our master chocolatiers will teach you the art of tempering, making tablets and decorations, and coating fine chocolates. Ages 14 and up.

Saturday afternoons by prior arrangement. See themes and availability on our website

German :

Ein Kurs, in dem Sie die ganze Magie der Schokolade genießen können.

Unsere Schokoladenmeister werden Ihnen die Kunst des Temperierens, die Herstellung von Tafeln und Dekorationen sowie das Überziehen feiner Schokoladen beibringen. Ab einem Alter von 14 Jahren.

Samstagnachmittag auf Reservierung. Informieren Sie sich über die Themen und Verfügbarkeiten auf unserer Website

Italiano :

Un corso per assaporare tutta la magia del cioccolato.

I nostri maestri cioccolatieri vi insegneranno l’arte del temperaggio, della realizzazione di tavolette e decorazioni e della ricopertura di raffinati cioccolatini. Per ragazzi dai 14 anni in su.

Sabato pomeriggio su prenotazione. Vedere temi e disponibilità sul nostro sito web

Espanol :

Una clase para saborear toda la magia del chocolate.

Nuestros maestros chocolateros le enseñarán el arte del atemperado, la elaboración de tabletas y decoraciones y el recubrimiento de bombones finos. A partir de 14 años.

Sábados por la tarde con cita previa. Ver temas y disponibilidad en nuestra página web

