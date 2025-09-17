Cours de Chorale CPA Marc Sangnier Paris
- Échauffement vocal
- Travail de la voix et de l’écoute
- Répertoire varié et convivial
- Bonne humeur garantie
Rejoignez notre chorale ! Envie de chanter, de partager et de passer un bon moment en musique ? Venez participer à notre cours de chorale, ouvert à tous les niveaux, que vous soyez débutant(e) ou passionné(e) de chant !
Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :
mercredi
de 20h00 à 22h00
payant
Tarif soumis au quotient familial. Les cours sont fermés pendant les vacances scolaires.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T01:00:00+02:00
CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du Théâtre 14Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr