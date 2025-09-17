Cours de Chorale CPA Marc Sangnier Paris

Échauffement vocal

Travail de la voix et de l’écoute

Répertoire varié et convivial

Bonne humeur garantie

Rejoignez notre chorale ! Envie de chanter, de partager et de passer un bon moment en musique ? Venez participer à notre cours de chorale, ouvert à tous les niveaux, que vous soyez débutant(e) ou passionné(e) de chant !

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :

mercredi

de 20h00 à 22h00

payant

Tarif soumis au quotient familial. Les cours sont fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-17T20:00:00+02:00_2025-09-17T22:00:00+02:00;2025-09-24T20:00:00+02:00_2025-09-24T22:00:00+02:00;2025-10-01T20:00:00+02:00_2025-10-01T22:00:00+02:00;2025-10-08T20:00:00+02:00_2025-10-08T22:00:00+02:00;2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T22:00:00+02:00;2025-10-22T20:00:00+02:00_2025-10-22T22:00:00+02:00;2025-10-29T20:00:00+02:00_2025-10-29T22:00:00+02:00;2025-11-05T20:00:00+02:00_2025-11-05T22:00:00+02:00;2025-11-12T20:00:00+02:00_2025-11-12T22:00:00+02:00;2025-11-19T20:00:00+02:00_2025-11-19T22:00:00+02:00;2025-11-26T20:00:00+02:00_2025-11-26T22:00:00+02:00;2025-12-03T20:00:00+02:00_2025-12-03T22:00:00+02:00;2025-12-10T20:00:00+02:00_2025-12-10T22:00:00+02:00;2025-12-17T20:00:00+02:00_2025-12-17T22:00:00+02:00;2025-12-24T20:00:00+02:00_2025-12-24T22:00:00+02:00;2025-12-31T20:00:00+02:00_2025-12-31T22:00:00+02:00;2026-01-07T20:00:00+02:00_2026-01-07T22:00:00+02:00;2026-01-14T20:00:00+02:00_2026-01-14T22:00:00+02:00;2026-01-21T20:00:00+02:00_2026-01-21T22:00:00+02:00;2026-01-28T20:00:00+02:00_2026-01-28T22:00:00+02:00;2026-02-04T20:00:00+02:00_2026-02-04T22:00:00+02:00;2026-02-11T20:00:00+02:00_2026-02-11T22:00:00+02:00;2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T22:00:00+02:00;2026-02-25T20:00:00+02:00_2026-02-25T22:00:00+02:00;2026-03-04T20:00:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00;2026-03-11T20:00:00+02:00_2026-03-11T22:00:00+02:00;2026-03-18T20:00:00+02:00_2026-03-18T22:00:00+02:00;2026-03-25T20:00:00+02:00_2026-03-25T22:00:00+02:00;2026-04-01T20:00:00+02:00_2026-04-01T22:00:00+02:00;2026-04-08T20:00:00+02:00_2026-04-08T22:00:00+02:00;2026-04-15T20:00:00+02:00_2026-04-15T22:00:00+02:00;2026-04-22T20:00:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00;2026-04-29T20:00:00+02:00_2026-04-29T22:00:00+02:00;2026-05-06T20:00:00+02:00_2026-05-06T22:00:00+02:00;2026-05-13T20:00:00+02:00_2026-05-13T22:00:00+02:00;2026-05-20T20:00:00+02:00_2026-05-20T22:00:00+02:00;2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T22:00:00+02:00;2026-06-03T20:00:00+02:00_2026-06-03T22:00:00+02:00;2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-17T20:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00;2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du Théâtre 14Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr