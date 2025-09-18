Cours de codage CPA Marc Sangnier Paris

Cours de codage CPA Marc Sangnier Paris jeudi 18 septembre 2025.

Initiation aux langages de programmation (ex : Scratch, Python, entre autres)

Création de jeux, mini-sites, animations interactives

Développement de la logique et de la créativité

Ateliers pratiques et projets concrets adaptés à votre niveau

Envie d’apprendre à coder ? Rejoignez nos cours de codage et découvrez les bases de la programmation de façon simple, ludique et efficace

Du jeudi 18 septembre 2025 au jeudi 25 juin 2026 :

jeudi

de 19h00 à 20h30

payant

Tarif soumis au Quotient Familial. Les cours sont fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du Théâtre 14Paris

+33986029508 https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr