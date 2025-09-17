COURS DE COUTURE Lodève

276, Avenue du Général de Gaulle Lodève Hérault

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-27

2025-09-17 2025-09-24 2025-09-27

Apprenez à recycler vos textiles (à partir de 8 ans).

Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet.

Machines à coudre à disposition.

Tous les mercredis et un samedi par mois (hors vacances scolaires et jours fériés). .

276, Avenue du Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 076744299

