COURS DE COUTURE Lodève mercredi 17 septembre 2025.
276, Avenue du Général de Gaulle Lodève Hérault
Apprenez à recycler vos textiles (à partir de 8 ans).
Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet.
Machines à coudre à disposition.
Tous les mercredis et un samedi par mois (hors vacances scolaires et jours fériés). .
276, Avenue du Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 076744299
