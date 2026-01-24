COURS DE COUTURE

276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Apprenez à recycler vos textiles (à partir de 8 ans).

Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet.

Machines à coudre à disposition.

A partir du 17 septembre et jusqu’au 24 juin.

Apprenez à recycler vos textiles (à partir de 8 ans).

Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet.

Machines à coudre à disposition.

Tous les mercredis et un samedi tous les deux mois (hors vacances scolaires et jours fériés).

Mercredi 9h30-12h et 14h-16h30

A partir de 20€. Tarif dégressif en fonction du nombre de cours. .

276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 9 52 87 34 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to recycle your textiles (ages 8 and up).

Our team of seamstresses will help you with your project.

Sewing machines available.

L’événement COURS DE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-01-21 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC