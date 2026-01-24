COURS DE COUTURE Lodève
COURS DE COUTURE Lodève mercredi 4 février 2026.
COURS DE COUTURE
276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25
Apprenez à recycler vos textiles (à partir de 8 ans).
Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet.
Machines à coudre à disposition.
A partir du 17 septembre et jusqu’au 24 juin.
Tous les mercredis et un samedi tous les deux mois (hors vacances scolaires et jours fériés).
Mercredi 9h30-12h et 14h-16h30
A partir de 20€. Tarif dégressif en fonction du nombre de cours. .
276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 9 52 87 34 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to recycle your textiles (ages 8 and up).
Our team of seamstresses will help you with your project.
Sewing machines available.
