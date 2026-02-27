COURS DE COUTURE Lodève

COURS DE COUTURE

Début : 2026-03-11

fin : 2026-02-14

2026-03-11 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-25

Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet de recyclage textile !

Apprenez à recycler vos textiles ! Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet (à partir de 8 ans). Machines à coudre à disposition

Tous les mercredis et un samedi tous les deux mois (hors vacances scolaires et jours fériés).

A partir de 20€. Tarif dégressif en fonction du nombre de cours. .

276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90 couture@labeilleverte.net

English :

Our team of seamstresses can help you with your textile recycling project!

