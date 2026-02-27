COURS DE COUTURE Lodève
COURS DE COUTURE Lodève mercredi 11 mars 2026.
COURS DE COUTURE
276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-25
Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet de recyclage textile !
Apprenez à recycler vos textiles ! Notre équipe de couturières vous accompagne dans votre projet (à partir de 8 ans). Machines à coudre à disposition
Tous les mercredis et un samedi tous les deux mois (hors vacances scolaires et jours fériés).
A partir de 20€. Tarif dégressif en fonction du nombre de cours. .
276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90 couture@labeilleverte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our team of seamstresses can help you with your textile recycling project!
L’événement COURS DE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC