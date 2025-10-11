Cours de couture pour enfant Pressing Lastère Thiviers

Cours de couture pour enfant Pressing Lastère Thiviers samedi 11 octobre 2025.

Cours de couture pour enfant

Pressing Lastère 12 Rue Jules Theulier Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Apporte ta machine et viens passer un moment convivial .

Pressing Lastère 12 Rue Jules Theulier Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 86 36

English :

German : Cours de couture pour enfant

Der Familienbereich organisiert einen Nähworkshop in der Récréathiv’ / Ab 8 Jahren

Preis frei (Bezahlung bei der Récréathiv’)

Italiano :

Espanol : Cours de couture pour enfant

El centro familiar organiza un taller de costura en el Récréathiv’ / A partir de 8 años

Precio libre (pago en el Récréathiv’)

L’événement Cours de couture pour enfant Thiviers a été mis à jour le 2025-09-17 par Isle-Auvézère