Cours de couture Projet libre Châteauroux

Cours de couture Projet libre Châteauroux jeudi 3 juillet 2025.

Cours de couture Projet libre

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31

L’atelier des petits vous propose un atelier de couture pour réaliser le projet qui vous fait envie depuis longtemps une robe, un vêtement pour enfant, un accessoire et bien plus de possibilité encore !

Cet atelier est sur inscription, il est nécessaire d’apporter le matériel nécessaire.

Pour tous les niveaux et dès l’âge de 9 ans. .

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com

English :

L’atelier des petits offers a sewing workshop to learn how to make your own skirt!

German :

Das Atelier der Kleinen bietet Ihnen einen Nähworkshop an, bei dem Sie lernen können, Ihren eigenen Rock herzustellen!

Italiano :

L’atelier des petits propone un laboratorio di cucito per imparare a realizzare la propria gonna!

Espanol :

L’atelier des petits ofrece un taller de costura para aprender a confeccionar tu propia falda

