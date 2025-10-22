Cours de couture Projet libre Châteauroux
Cours de couture Projet libre Châteauroux mercredi 22 octobre 2025.
Cours de couture Projet libre
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre
Début : Mercredi 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
L’atelier des petits vous propose un atelier de couture pour réaliser le projet qui vous plaît, venez le réaliser dans une ambiance chaleureuse ! Une robe pour cet été ? Un vêtement pour enfant ? Un accessoire ?
Tout est faisable dans ces cours de couture Projet libre !
Cet atelier est sur inscription, il est nécessaire d’apporter le matériel nécessaire.
Pour tous les niveaux et dès l’âge de 9 ans. .
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com
English :
L’atelier des petits offers a sewing workshop to learn how to make your own skirt!
German :
Das Atelier der Kleinen bietet Ihnen einen Nähworkshop an, bei dem Sie lernen können, Ihren eigenen Rock herzustellen!
Italiano :
L’atelier des petits propone un laboratorio di cucito per imparare a realizzare la propria gonna!
Espanol :
L’atelier des petits ofrece un taller de costura para aprender a confeccionar tu propia falda
