Cours de couture stage d’été Sablons sur Huisne

Cours de couture stage d’été Sablons sur Huisne lundi 28 juillet 2025.

Cours de couture stage d’été

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-28

fin : 2025-08-02

2025-07-28

Apprenez les bases de la couture, maîtriser sa machine à coudre.

6 séances de 4 heures dispensées par Kitac Couture.

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 07 95 18 86 kitac.couture@gmail.com

English : Cours de couture stage d’été

Learn the basics of sewing and master your sewing machine.

6 sessions of 4 hours taught by Kitac Couture.

German :

Lernen Sie die Grundlagen des Nähens, beherrschen Sie Ihre Nähmaschine.

6 Sitzungen zu je 4 Stunden, vermittelt durch Kitac Couture.

Italiano :

Imparate le basi del cucito e a padroneggiare la vostra macchina da cucire.

6 sessioni di 4 ore tenute da Kitac Couture.

Espanol :

Aprenda los conceptos básicos de la costura y a dominar su máquina de coser.

6 sesiones de 4 horas impartidas por Kitac Couture.

L’événement Cours de couture stage d’été Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CdC Coeur du Perche