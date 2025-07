COURS DE CROSS FIT A CEIILHES ET ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels

COURS DE CROSS FIT A CEIILHES ET ROCOZELS

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-04

2025-08-04 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-13 2025-08-15

Cours de cross fit au city du plan d’eau le Bouloc à Ceilhes.

Informations au 07 81 11 50 68

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 7 81 11 50 68

English :

Cross fit classes at the Bouloc lake in Ceilhes.

Information on 07 81 11 50 68

German :

Cross-Fit-Kurse in der City des Plan d’eau le Bouloc in Ceilhes.

Informationen unter 07 81 11 50 68

Italiano :

Corsi di cross fit al lago Bouloc di Ceilhes.

Informazioni al numero 07 81 11 50 68

Espanol :

Clases de cross fit en el lago de Bouloc, en Ceilhes.

Información en el 07 81 11 50 68

