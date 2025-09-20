Cours de Cuisine 2025 Le Mage

Cours de Cuisine 2025

Salle de L’Espérance Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-20

L’association Label Mageoise et Le Chef Vincent vous accueillent à des cours de cuisine au Mage. Venez profiter d’un moment convivial de découverte et d’apprentissage. .

Salle de L’Espérance Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 11 42 11 11 labelmageoise@gmail.com

