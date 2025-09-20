Cours de Cuisine 2025 Le Mage
Cours de Cuisine 2025 Le Mage samedi 15 novembre 2025.
Cours de Cuisine 2025
Salle de L’Espérance Le Mage Orne
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15 2025-12-20
L’association Label Mageoise et Le Chef Vincent vous accueillent à des cours de cuisine au Mage. Venez profiter d’un moment convivial de découverte et d’apprentissage. .
Salle de L’Espérance Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 11 42 11 11 labelmageoise@gmail.com
