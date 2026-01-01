Cours de Cuisine 2026 Le Mage
Cours de Cuisine 2026
Salle de L’Espérance Le Mage Orne
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 17:30:00
2026-01-24 2026-02-21 2026-03-14 2026-04-11
L’association Label Mageoise et Le Chef Vincent vous accueillent à des cours de cuisine au Mage. Venez profiter d’un moment convivial de découverte et d’apprentissage. .
Salle de L’Espérance Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 11 42 11 11 labelmageoise@gmail.com
