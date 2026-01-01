Cours de Cuisine 2026

Salle de L’Espérance Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-21 2026-03-14 2026-04-11

L’association Label Mageoise et Le Chef Vincent vous accueillent à des cours de cuisine au Mage. Venez profiter d’un moment convivial de découverte et d’apprentissage. .

Salle de L’Espérance Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 11 42 11 11 labelmageoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de Cuisine 2026

L’événement Cours de Cuisine 2026 Le Mage a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche