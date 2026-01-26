Cours de cuisine à La Butte La lactofermentation de légumes et de fruits La Butte (cuisines) Plouider

Cours de cuisine à La Butte La lactofermentation de légumes et de fruits

La Butte (cuisines) 12 rue de la mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 10:00:00

fin : 2026-03-05 13:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Les chefs de La Table de La Butte proposent un atelier dédié à la lactofermentation, technique ancestrale au cœur d’une cuisine vivante et naturelle. Cet atelier immersif permet de comprendre les principes de fermentation, d’apprendre les bons gestes et de découvrir ses bienfaits culinaires. Pensé comme un moment de partage et de transmission, le cours s’adresse aux curieux comme aux passionnés souhaitant enrichir leur pratique.

Atelier convivial en petit groupe, sur réservation. .

La Butte (cuisines) 12 rue de la mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

