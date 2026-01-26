Cours de Cuisine à La Butte La Saint-Jacques La Butte (cuisines) Plouider
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-02-26 13:00:00
Accompagné par les chefs de La Table de La Butte, découvrez les secrets de préparation et de cuisson de la Saint-Jacques. Cet atelier immersif met à l’honneur le produit, la précision des gestes et l’équilibre des saveurs. Les chefs partagent leur approche d’une cuisine juste et inspirée, à travers un moment d’échange et de transmission. Ouvert à tous, ce cours est pensé pour permettre à chacun de progresser, quel que soit son niveau.
Atelier en petit groupe, sur réservation. .
La Butte (cuisines) 12 rue de la mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54
