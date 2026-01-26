Cours de cuisine à La Butte Le Chocolat La Butte (cuisines) Plouider

Cours de cuisine à La Butte Le Chocolat

La Butte (cuisines) 12 rue de la mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 13:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Les chefs de La Table de La Butte vous invitent à explorer l’univers gourmand et technique du chocolat. De la maîtrise des textures aux équilibres de saveurs, cet atelier propose une immersion au cœur de la création pâtissière. Gestes précis, conseils professionnels et partage d’expérience rythment ce moment d’apprentissage, accessible à tous les niveaux. Pensé comme un temps de transmission et de plaisir, le cours se déroule en petit groupe afin de favoriser les échanges.

Atelier sur réservation. .

La Butte (cuisines) 12 rue de la mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de cuisine à La Butte Le Chocolat

L’événement Cours de cuisine à La Butte Le Chocolat Plouider a été mis à jour le 2026-01-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne