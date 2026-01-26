Cours de cuisine à La Butte Les Poissons blancs 12 rue de la mer Plouider

Cours de cuisine à La Butte Les Poissons blancs

12 rue de la mer (cuisines) Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12 13:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Aux côtés des chefs de La Table de La Butte, plongez dans l’univers délicat et technique des poissons blancs. Cet atelier convivial propose une immersion au cœur des cuisines, autour des gestes essentiels, du travail du produit et des cuissons justes. Les chefs partagent leur savoir-faire, leurs astuces et leur approche d’une cuisine de saison, précise et gourmande. Pensé comme un moment de transmission et d’échange, ce cours s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux passionnés souhaitant perfectionner leurs techniques.

Atelier en petit groupe, sur réservation. .

12 rue de la mer (cuisines) Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Cours de cuisine à La Butte Les Poissons blancs Plouider a été mis à jour le 2026-01-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne