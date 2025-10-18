Cours de cuisine adulte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Cours de cuisine adulte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier samedi 18 octobre 2025.

Cours de cuisine adulte

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-22

Envie de découvrir de nouvelles saveurs, d’apprendre des techniques de chef ou simplement de partager un moment gourmand?? Nos cours de cuisine pour adultes sont faits pour vous?!

Ce qui vous attend

???? Un chef passionné à vos côtés apprenez des astuces et conseils professionnels, accessibles à tous les niveaux.

?? Un menu riche et varié explorez des recettes innovantes, traditionnelles ou exotiques, confectionnées avec des produits frais et de saison.

?? Une expérience pratique et conviviale enfilez le tablier, mettez la main à la pâte et dégustez vos créations avec d’autres passionnés dans une atmosphère chaleureuse.

Au menu :

Samedi 18 octobre de 10h à 12h30 : Volaille au vin jaune du Jura et aux morilles

Samedi 22 novembre de 10h à 12h30 : Curry panang au poulet et nouilles de riz .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : Cours de cuisine adulte

German : Cours de cuisine adulte

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours de cuisine adulte Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-09-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)