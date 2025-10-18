Cours de cuisine adulte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Cours de cuisine adulte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier samedi 18 octobre 2025.
Cours de cuisine adulte
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-11-22
Envie de découvrir de nouvelles saveurs, d’apprendre des techniques de chef ou simplement de partager un moment gourmand?? Nos cours de cuisine pour adultes sont faits pour vous?!
Ce qui vous attend
???? Un chef passionné à vos côtés apprenez des astuces et conseils professionnels, accessibles à tous les niveaux.
?? Un menu riche et varié explorez des recettes innovantes, traditionnelles ou exotiques, confectionnées avec des produits frais et de saison.
?? Une expérience pratique et conviviale enfilez le tablier, mettez la main à la pâte et dégustez vos créations avec d’autres passionnés dans une atmosphère chaleureuse.
Au menu :
Samedi 18 octobre de 10h à 12h30 : Volaille au vin jaune du Jura et aux morilles
Samedi 22 novembre de 10h à 12h30 : Curry panang au poulet et nouilles de riz .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
English : Cours de cuisine adulte
German : Cours de cuisine adulte
Italiano :
Espanol :
L’événement Cours de cuisine adulte Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-09-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)