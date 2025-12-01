Cours de cuisine Apéritif Dinatoire des Fêtes Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Apéritif Dinatoire des Fêtes Les Argentiers Limoges samedi 13 décembre 2025.

Cours de cuisine Apéritif Dinatoire des Fêtes

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et découvrez l'art de préparer le foie gras sous toutes ses formes ! Que vous soyez débutant ou passionné, cet atelier vous guidera à travers des recettes délicieuses et des techniques essentielles pour sublimer ce met d'exception.

Réservation par téléphone ou par mail en lien.

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

