Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine Mazières-en-Gâtine
Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine Mazières-en-Gâtine mercredi 1 avril 2026.
Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine
Rue du Champ Martin Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Prochain cours de cuisine avec Activ’ Ma Gâtine. .
Rue du Champ Martin Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 58 70 91 activmagatine@gmail.com
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English : Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine
L’événement Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine
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