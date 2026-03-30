Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine Mazières-en-Gâtine

Cours de cuisine avec Activ'Ma Gâtine Rue du Champ Martin Mazières-en-Gâtine 2026-04-01

Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine Mazières-en-Gâtine mercredi 1 avril 2026.

Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine

Rue du Champ Martin Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Prochain cours de cuisine avec Activ’ Ma Gâtine.   .

Rue du Champ Martin Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 58 70 91  activmagatine@gmail.com

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English : Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine

L’événement Cours de cuisine avec Activ’Ma Gâtine Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine

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