Cours de cuisine avec ERISAY Bûches de Noël VAZARD Home Sainte-Colombe-près-Vernon

Cours de cuisine avec ERISAY Bûches de Noël

VAZARD Home Route de Chambray Sainte-Colombe-près-Vernon Eure

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 14:00:00

2025-12-06

Bûches de Noël

Réalisez une bûche de Noël aussi belle que savoureuse ! Le chef pâtissier vous guidera pas à pas pour créer un dessert festif à base de biscuit roulé, mousse légère, insert fruité ou praliné.

Rejoignez l’univers passionnant de la cuisine en participant à nos cours à thème, animés par le chef de la Maison ERISAY Fabrice Fontaine et/ou Martin AUMONIER (pâtissier talentueux de la brigade d’ERISAY).

Ces cours à thème se déroulent dans les cuisines modernes et équipées de VAZARD Home à Sainte-Colombe-près-Vernon (27950).

Le Chef Fontaine vous guidera pas-à-pas dans la préparation des plats et vous présentera toutes ses techniques pour vous perfectionner dans l’art culinaire.

Une fois le cours de cuisine terminé, vous pourrez partager un déjeuner avec le chef Fontaine en dégustant vos préparations. Profitez de ce moment privilégié avec le chef pour échanger sur ses techniques, ses inspirations et lui poser toutes vos questions.

Informations pratiques :

– Cours de 10h à 12h30

– Déjeuner avec le chef de 12h30 à 14h

Vous repartez avec les recettes pour les reproduire chez vous !

VAZARD Home Route de Chambray Sainte-Colombe-près-Vernon 27950 Eure Normandie +33 6 11 31 41 41 marc.leroux@erisay.fr

English : Cours de cuisine avec ERISAY Bûches de Noël

Yule logs

Create a Yule log that’s as beautiful as it is delicious! The pastry chef will guide you step by step to create a festive dessert based on rolled cookies, light mousse, fruity or praline inserts.

Join the exciting world of cooking by taking part in our themed classes, led by Maison ERISAY chef Fabrice Fontaine and/or Martin AUMONIER (talented pastry chef from the ERISAY brigade).

These themed courses take place in VAZARD Home’s modern, fully-equipped kitchens in Sainte-Colombe-près-Vernon (27950).

Chef Fontaine will guide you step-by-step through the preparation of your dishes, and demonstrate his techniques for perfecting your culinary skills.

Once the cooking class is over, you can enjoy lunch with Chef Fontaine while tasting your preparations. Take advantage of this privileged moment with the chef to discuss his techniques and inspirations, and ask him any questions you may have.

Practical information :

– Classes from 10 a.m. to 12:30 p.m

– Lunch with the chef from 12:30 pm to 2 pm

You’ll leave with recipes you can reproduce at home!

German :

Weihnachtsscheiterhaufen

Stellen Sie einen ebenso schönen wie schmackhaften Weihnachtsscheit her! Der Konditormeister wird Sie Schritt für Schritt anleiten, um ein festliches Dessert aus Biskuitrolle, leichter Mousse, fruchtigem oder Praliné-Einsatz zu kreieren.

Schließen Sie sich der spannenden Welt des Kochens an, indem Sie an unseren Themenkursen teilnehmen, die vom Chefkoch des Hauses ERISAY: Fabrice Fontaine und/oder Martin AUMONIER (talentierter Konditor der Brigade von ERISAY) geleitet werden.

Diese Themenkurse finden in den modernen und gut ausgestatteten Küchen von VAZARD Home in Sainte-Colombe-près-Vernon (27950) statt.

Chefkoch Fontaine wird Sie Schritt für Schritt bei der Zubereitung der Gerichte anleiten und Ihnen alle seine Techniken vorstellen, um Sie in der Kochkunst zu perfektionieren.

Wenn der Kochkurs beendet ist, können Sie mit Chefkoch Fontaine gemeinsam zu Mittag essen und dabei Ihre Zubereitungen probieren. Nutzen Sie diesen besonderen Moment mit dem Chefkoch, um sich über seine Techniken und Inspirationen auszutauschen und ihm alle Ihre Fragen zu stellen.

Praktische Informationen :

– Kurse von 10:00 bis 12:30 Uhr

– Mittagessen mit dem Chefkoch von 12:30 bis 14:00 Uhr

Sie nehmen die Rezepte mit nach Hause, um sie zu Hause nachzukochen!

Italiano :

Tronchetti di Yule

Preparate un tronchetto di Yule tanto bello quanto gustoso! Il pasticcere vi guiderà passo dopo passo nella creazione di un dolce festivo fatto di biscotti arrotolati, mousse leggera, inserti fruttati o pralinati.

Unitevi all’entusiasmante mondo della cucina partecipando ai nostri corsi a tema, guidati dal capo chef di ERISAY: Fabrice Fontaine e/o Martin AUMONIER (talentuoso pasticcere della brigata di ERISAY).

Questi corsi a tema si svolgono nelle cucine moderne e completamente attrezzate di VAZARD Home a Sainte-Colombe-près-Vernon (27950).

Lo chef Fontaine vi guiderà passo dopo passo nella preparazione dei piatti e vi mostrerà tutte le sue tecniche per perfezionare le vostre abilità culinarie.

Una volta terminata la lezione di cucina, potrete condividere il pranzo con lo chef Fontaine e assaggiare le vostre preparazioni. Approfittate di questo momento speciale con lo chef per discutere delle sue tecniche e delle sue ispirazioni e per porgli tutte le vostre domande.

Informazioni pratiche:

– Lezioni dalle 10.00 alle 12.30

– Pranzo con lo chef dalle 12.30 alle 14.00

Partirete con ricette che potrete utilizzare a casa!

Espanol :

Troncos de Navidad

Elabore un tronco de Navidad tan bonito como sabroso El pastelero le guiará paso a paso en la creación de un postre festivo a base de galletas enrolladas, mousse ligera e inserciones afrutadas o de praliné.

Únase al apasionante mundo de la cocina participando en nuestras clases temáticas, dirigidas por el jefe de cocina de ERISAY: Fabrice Fontaine y/o Martin AUMONIER (talentoso pastelero de la brigada de ERISAY).

Estas clases temáticas tienen lugar en las modernas cocinas totalmente equipadas de VAZARD Home en Sainte-Colombe-près-Vernon (27950).

El chef Fontaine le guiará paso a paso en la preparación de los platos y le mostrará todas sus técnicas para perfeccionar sus habilidades culinarias.

Una vez finalizada la clase de cocina, podrá compartir un almuerzo con el Chef Fontaine y degustar sus preparaciones. Aproveche este momento especial con el chef para hablar de sus técnicas e inspiraciones, y pregúntele cualquier duda que tenga.

Información práctica:

– Clases de 10:00 a 12:30

– Almuerzo con el chef de 12.30 a 14.00 horas

Se llevará recetas que podrá utilizar en casa

