Cours de cuisine avec ERISAY Foie gras VAZARD Home Sainte-Colombe-près-Vernon

Le Foie Gras !

Maîtrisez l’art du foie gras maison ! De la sélection du lobe à la cuisson parfaite, vous apprendrez à préparer un foie gras mi-cuit digne des grandes tables. Un incontournable des fêtes.

Rejoignez l’univers passionnant de la cuisine en participant à nos cours à thème, animés par le chef de la Maison ERISAY Fabrice Fontaine et/ou Martin AUMONIER (pâtissier talentueux de la brigade d’ERISAY).

Ces cours à thème se déroulent dans les cuisines modernes et équipées de VAZARD Home à Sainte-Colombe-près-Vernon (27950).

Le Chef Fontaine vous guidera pas-à-pas dans la préparation des plats et vous présentera toutes ses techniques pour vous perfectionner dans l’art culinaire.

Une fois le cours de cuisine terminé, vous pourrez partager un déjeuner avec le chef Fontaine en dégustant vos préparations. Profitez de ce moment privilégié avec le chef pour échanger sur ses techniques, ses inspirations et lui poser toutes vos questions.

Informations pratiques

– Cours de 10h à 12h30

– Déjeuner avec le chef de 12h30 à 14h

Vous repartez avec les recettes pour les reproduire chez vous ! .

