Cours de cuisine ayurvédique

72 Route de la Corbière La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18

Apprenez des recettes faciles à faire à la maison et repartez avec 3 plats à déguster chez vous. .

72 Route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56

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English : Cours de cuisine ayurvédique

L’événement Cours de cuisine ayurvédique La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne