Cours de cuisine ayurvédique La Roche-Posay
Cours de cuisine ayurvédique La Roche-Posay mercredi 8 avril 2026.
Cours de cuisine ayurvédique
72 Route de la Corbière La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18
Apprenez des recettes faciles à faire à la maison et repartez avec 3 plats à déguster chez vous. .
72 Route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56
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English : Cours de cuisine ayurvédique
L’événement Cours de cuisine ayurvédique La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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