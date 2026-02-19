Cours de cuisine Boudins, rillettes et compagnie Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Boudins, rillettes et compagnie

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Organisé par la Chapelle Saint Martin, participez à un atelier culinaire dédié aux boudins, rillettes et autres spécialités charcutières. Apprenez les techniques et astuces pour réussir des recettes authentiques, de la préparation à l’assaisonnement. Repartez avec vos créations et le plaisir de les partager chez vous.

Places limitées, réservation par mail ou par téléphone en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de cuisine Boudins, rillettes et compagnie

L’événement Cours de cuisine Boudins, rillettes et compagnie Limoges a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Limoges Métropole