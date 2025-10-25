Cours de cuisine Bouillons et Jus Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Bouillons et Jus Les Argentiers Limoges samedi 25 octobre 2025.

Cours de cuisine Bouillons et Jus

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Organisé par la Chapelle Saint Martin, apprenez l’art des bouillons et jus lors de ce cours de cuisine ! Explorez les bases essentielles pour sublimer vos plats bouillons clairs, jus réduits, fonds aromatiques. Des techniques simples pour des saveurs intenses. Repartez avec astuces et recettes pour impressionner vos convives !

Réservation par mail ou par téléphone en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

English : Cours de cuisine Bouillons et Jus

German : Cours de cuisine Bouillons et Jus

Italiano :

Espanol : Cours de cuisine Bouillons et Jus

L’événement Cours de cuisine Bouillons et Jus Limoges a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Limoges Métropole