Cours de cuisine Bouillons et Jus Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Bouillons et Jus

Cours de cuisine Bouillons et Jus Les Argentiers Limoges samedi 25 octobre 2025.

Cours de cuisine Bouillons et Jus

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Organisé par la Chapelle Saint Martin, apprenez l’art des bouillons et jus lors de ce cours de cuisine ! Explorez les bases essentielles pour sublimer vos plats bouillons clairs, jus réduits, fonds aromatiques. Des techniques simples pour des saveurs intenses. Repartez avec astuces et recettes pour impressionner vos convives !
Réservation par mail ou par téléphone en lien.   .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17  info@chapellesaintmartin.com

English : Cours de cuisine Bouillons et Jus

German : Cours de cuisine Bouillons et Jus

Italiano :

Espanol : Cours de cuisine Bouillons et Jus

L’événement Cours de cuisine Bouillons et Jus Limoges a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Limoges Métropole