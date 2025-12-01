Cours de cuisine chez Schmidt avec Florian Duc chef cuisine Dorlisheim

Zc les mercuriales 67120 dorlisheim Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 13:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Cours de cuisine, accompagné par notre chef cuisinier partenaire, Florian Duc sur la thématique de Noël.

Venez cuisiner un menu complet et raffiné, autour de produits de saison, de techniques précises et d’accords originaux.

Atelier accessible à tous, dans une ambiance conviviale et gourmande.

Menu du cours

Entrée Langoustines rôties au beurre citronnée

velouté de potimaron à la cardamome, pépites de châtaignes grillées.

Plat- filet de chevreuil rôti, purée de céleri à la vanille

pomme anna, jus cordé aux airelles

Dessert bûche roulée chocolat et griottes, décor en meringue suisse

Inscription obligatoire.

Le tarif est de 65 € par personne dont 26 € financé par Schmidt et 39 € à charge client Offre exceptionnelle à saisir !

Fiche technique, marchandises et dégustation comprise. .

Zc les mercuriales 67120 dorlisheim Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 77 95 08 FLORIANDUCCUISINE@Gmail.com

