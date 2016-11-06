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Cours de cuisine « Chocolat Praliné » Eugénie-les-Bains

vendredi 6 novembre 2026 · Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Chocolat Praliné » Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Maison Guérard
Ville
40320 Eugénie-les-Bains
Département
Landes
Tarif
75 75 Tarif de base - plein tarif

Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Chocolat Praliné »

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 14:30:00
fin : 2026-11-06 16:00:00

Date(s) :
2026-11-06

On voyage loin, on se roule dans les coquillages et le chocolat !
Chocolat Praliné
vendredi 6 novembre [14h30-16h]
Atelier Express
75 €   .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Cours de cuisine « Chocolat Praliné »

L’événement Cours de cuisine « Chocolat Praliné » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie

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