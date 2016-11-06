Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Chocolat Praliné »

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 14:30:00

fin : 2026-11-06 16:00:00

Date(s) :

2026-11-06

On voyage loin, on se roule dans les coquillages et le chocolat !

Chocolat Praliné

vendredi 6 novembre [14h30-16h]

Atelier Express

75 € .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

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English : Cours de cuisine « Chocolat Praliné »

L’événement Cours de cuisine « Chocolat Praliné » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie