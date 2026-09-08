Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases » Eugénie-les-Bains
vendredi 30 octobre 2026 · Eugénie-les-Bains
Informations pratiques
Eugénie-les-Bains
Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases »
Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 09:00:00
fin : 2026-10-30 12:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Les plaisirs de l’automne, enfin sur votre planche !
Coquillages & Crustacés, Les Bases
vendredi 30 octobre [9h-12h]
Cours Complet
150 € .
Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases »
L’événement Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Eugénie-les-Bains (Landes)
- Excursion au Musée départemental de la Faïence et des arts de la table à Samadet Eugénie-les-Bains 16 septembre 2026
- Excursion au Musée départemental de la Faïence et des arts de la table à Samadet Eugénie-les-Bains 16 septembre 2026
- Soirée cabaret au Camping des Sources à Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 16 septembre 2026
- Dîner Concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains 17 septembre 2026
- Démonstration de découpe de canard route de nicolas Eugénie-les-Bains 18 septembre 2026