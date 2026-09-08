UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases » Eugénie-les-Bains

vendredi 30 octobre 2026 · Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases » Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Maison Guérard
Ville
40320 Eugénie-les-Bains
Département
Landes
Tarif
150 150 Tarif de base - plein tarif

Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases »

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 09:00:00
fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Les plaisirs de l’automne, enfin sur votre planche !
Coquillages & Crustacés, Les Bases
vendredi 30 octobre [9h-12h]
Cours Complet
150 €   .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases »

L’événement Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie

À voir aussi à Eugénie-les-Bains (Landes)