Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases »

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 09:00:00

fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Les plaisirs de l’automne, enfin sur votre planche !

Coquillages & Crustacés, Les Bases

vendredi 30 octobre [9h-12h]

Cours Complet

150 € .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

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English : Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases »

L’événement Cours de cuisine « Coquillages & Crustacés Les Bases » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie