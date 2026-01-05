Cours de cuisine Cuisinons local ! Cense des Possibles Darcey

Cours de cuisine Cuisinons local !

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 14:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Et si nous mangions aujourd’hui des produits élevés à quelques tours de roues de chez nous? Et si nous nous rendions compte, que c’est très pratique … et que, puisqu’on ne va pas se perdre dans les grandes surfaces, nous dépensons moins d’argent, pour un repas plus qualitatif ? Aujourd’hui, moins de 10 km nous suffisent à faire un bon repas. La cheffe Violaine vous guide pour préparer ensemble le menu local du jour escalopes de porc farcie, pleurotes sautées, pâtes à l’épeautre chou crème romarin

Porc ferme de la Creusotte, Darcey

Pleurotes les champignons de Léon produit à Villaines en Duesmois pour aller chercher à la Villeneuve les converse, en même temps que le pain, au fournil de l’épicurienne.

Pâtes et farine ferme du rabutin, à Bussy le grand.

Les oeufs du dessert de chez la voisine, et le romarin du jardin !

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien-être. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

