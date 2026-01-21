Cours de cuisine Feuilletage Viré-en-Champagne
Cours de cuisine Feuilletage Viré-en-Champagne lundi 2 février 2026.
Cours de cuisine Feuilletage
24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 09:00:00
fin : 2026-02-02 12:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Cours de cuisine Feuilletage
Réalisation de la pâte feuilletée, tourage, confection d’un mille feuille avec crème légère et petits fours Apéritifs .
24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cooking class: puff pastry
L’événement Cours de cuisine Feuilletage Viré-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de la Sarthe