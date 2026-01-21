Cours de cuisine Feuilletage Viré-en-Champagne

Cours de cuisine Feuilletage

24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2026-02-02 09:00:00

fin : 2026-02-02 12:00:00

2026-02-02

Cours de cuisine Feuilletage

Réalisation de la pâte feuilletée, tourage, confection d’un mille feuille avec crème légère et petits fours Apéritifs .

24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com

Cooking class: puff pastry

