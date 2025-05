Cours de cuisine gourmandise autour du salé/sucré – Saint-Bonnet-le-Froid, 7 juin 2025 07:00, Saint-Bonnet-le-Froid.

Haute-Loire

Cours de cuisine gourmandise autour du salé/sucré Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

De 8h30 à 14h30 Cours de cuisine avec le Hob’Chef Jorys qui vous transmettra ses astuces sur les techniques . De quoi impressionner vos proches et vous donner des airs de chef !

Hob Fort du Pré

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com

English :

From 8:30 am to 2:30 pm Cooking lessons with Hob?Chef Jorys, who will share his tips and techniques with you. You’ll be able to impress your friends and family and look like a chef!

German :

Von 8:30 bis 14:30 Uhr Kochkurs mit Hob?Chef Jorys, der Ihnen seine Tipps und Tricks zu den Techniken verrät. So können Sie Ihre Lieben beeindrucken und sich selbst zum Chefkoch machen!

Italiano :

Dalle 8.30 alle 14.30 Lezioni di cucina con l’Hob?Chef Jorys, che vi darà i suoi consigli sulle tecniche da seguire. Potrete stupire amici e parenti e sembrare dei veri chef!

Espanol :

De 8.30 a 14.30 h Clases de cocina con Hob?Chef Jorys, que te dará sus consejos sobre las técnicas. ¡Podrás impresionar a tus amigos y familiares y quedar como un auténtico chef!

L’événement Cours de cuisine gourmandise autour du salé/sucré Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-05-17 par Haut Pays du Velay Tourisme