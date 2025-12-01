Cours de cuisine Inspiration Inde Souligné-Flacé

Cours de cuisine Inspiration Inde

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Début : 2025-12-11 13:30:00

fin : 2025-12-11 16:30:00

2025-12-11

Cours de cuisine inspirée par l’Inde

Est ce que, comme moi, vous raffolez de la cuisine indienne ?

Auriez vous envie de pouvoir reproduire vous même, facilement, vos plats préférés? Les currys, les dahls, les pains au fromage, les petits desserts typiques?

Dans le cours de 3h que je propose, nous apprenons à réaliser 2 plats principaux faciles à refaire au quotidien et tellement délicieux! En plus ce sont des recettes économiques que nous ferons avec des ingrédients de super qualité de saison, essentiellement bio et locaux! Nous ferons aussi des pains au fromage!!!!MiAM!!! Et aussi de délicieux petits gâteaux à la carotte! .

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr

English :

Indian inspired cooking class

German :

Von Indien inspirierte Kochkurse

Italiano :

Corso di cucina di ispirazione indiana

Espanol :

Clase de cocina de inspiración india

