Cours de cuisine La cuisine des Bouchons Lyonnais Les Argentiers Limoges

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-21
Organisé par la Chapelle Saint Martin, découvrez la cuisine authentique des bouchons lyonnais lors d’un atelier gourmand. Apprenez à réaliser des recettes emblématiques de la tradition lyonnaise, maîtrisez les gestes et astuces des chefs, et partagez un moment chaleureux autour du terroir. Repartez avec de nouvelles idées à refaire chez vous.
Réservation par mail ou par téléphone en lien. .
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com
