Cours de cuisine La cuisine des Bouchons Lyonnais Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine La cuisine des Bouchons Lyonnais

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Organisé par la Chapelle Saint Martin, découvrez la cuisine authentique des bouchons lyonnais lors d’un atelier gourmand. Apprenez à réaliser des recettes emblématiques de la tradition lyonnaise, maîtrisez les gestes et astuces des chefs, et partagez un moment chaleureux autour du terroir. Repartez avec de nouvelles idées à refaire chez vous.

Réservation par mail ou par téléphone en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

