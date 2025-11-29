Cours de cuisine: le foie gras de canard Restaurant la Tour Dunières
Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
avec 2 portions à emporter
Début : Samedi 2025-11-29
e 15h à 18h30, le chef vous révèle ses secrets pour sublimer le foie gras de canard sous différentes formes escalope, terrine, espuma… Une expérience culinaire unique, le temps d’un après-midi convivial. 55€ Réservation au 04 71 66 86 66.
Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com
English :
rom 3pm to 6:30pm, the chef reveals his secrets for sublimating duck foie gras in its various forms: escalope, terrine, espuma? A unique culinary experience for a convivial afternoon. 55? Book on 04 71 66 86 66.
German :
n der Zeit von 15:00 bis 18:30 Uhr verrät Ihnen der Küchenchef seine Geheimnisse, wie Sie die Entenstopfleber in verschiedenen Formen veredeln können: Schnitzel, Terrine, Espuma? Ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis an einem geselligen Nachmittag. 55? Reservierung unter 04 71 66 86 66.
Italiano :
alle 15.00 alle 18.30, lo chef svelerà i suoi segreti per sublimare il foie gras d’anatra in diverse forme: scaloppa, terrina, espuma? Un’esperienza culinaria unica per un pomeriggio conviviale. 55? Prenotare al numero 04 71 66 86 66.
Espanol :
esde las 15:00 hasta las 18:30, el chef desvelará sus secretos para sublimar el foie gras de pato en diferentes formas: escalope, terrina, espuma.. Una experiencia culinaria única para una tarde de convivencia. 55? Reserva en el 04 71 66 86 66.
