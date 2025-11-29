Cours de cuisine Le Gibier Les Argentiers Limoges
Cours de cuisine Le Gibier
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et découvrez l’art de préparer le foie gras sous toutes ses formes ! Que vous soyez débutant ou passionné, cet atelier vous guidera à travers des recettes délicieuses et des techniques essentielles pour sublimer ce met d’exception.
Réservation par téléphone ou par mail en lien. .
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com
