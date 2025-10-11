Cours de cuisine Les champignons de nos bois Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Les champignons de nos bois Les Argentiers Limoges samedi 11 octobre 2025.

Cours de cuisine Les champignons de nos bois

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Participez à un atelier culinaire automnal organisé par la Chapelle Saint Martin dédié aux champignons ! Apprenez à les sublimer à travers des recettes créatives et gourmandes. Découvrez différentes techniques pour travailler ce produit de saison et repartez avec des astuces pour épater vos convives.

Réservation par téléphone ou par mail en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

English : Cours de cuisine Les champignons de nos bois

German : Cours de cuisine Les champignons de nos bois

Italiano :

Espanol : Cours de cuisine Les champignons de nos bois

L’événement Cours de cuisine Les champignons de nos bois Limoges a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Limoges Métropole