Cours de cuisine Les champignons de nos bois Les Argentiers Limoges
Cours de cuisine Les champignons de nos bois Les Argentiers Limoges samedi 11 octobre 2025.
Cours de cuisine Les champignons de nos bois
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Participez à un atelier culinaire automnal organisé par la Chapelle Saint Martin dédié aux champignons ! Apprenez à les sublimer à travers des recettes créatives et gourmandes. Découvrez différentes techniques pour travailler ce produit de saison et repartez avec des astuces pour épater vos convives.
Réservation par téléphone ou par mail en lien. .
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com
English : Cours de cuisine Les champignons de nos bois
German : Cours de cuisine Les champignons de nos bois
Italiano :
Espanol : Cours de cuisine Les champignons de nos bois
L’événement Cours de cuisine Les champignons de nos bois Limoges a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Limoges Métropole