9h30 12h30. Le village de la Madeleine vous invite à un voyage gustatif au cœur du Moyen Âge avec ses cours de cuisine médiévale. Sur réservation. Dès 15 ans. 72€ (cours + repas)

Le village de la Madeleine vous invite à un voyage gustatif au cœur du Moyen Âge avec ses cours de cuisine médiévale dans un lieu tout à fait exceptionnel l’Abri de l’Est.

Les participants en costumes d’époque vont pouvoir se mettre dans la peau de chefs cuisiniers, en réalisant une recette inspirée de la gastronomie médiévale.

Vous allez utiliser les tours de mains et les techniques de cuisson du Moyen-âge dans un abri troglodytique impressionnant. le vieux four banal (XIIIème siècle) restauré il y a quelques années, va servir à la cuisson de certains plats. D’autres mijoteront suspendu au-dessus du feu à l’entrée de l’abri !

Sur réservation uniquement. A partir de 15 ans.

Cours de cuisine de 3h et repas. Chaque participant repartira avec la recette du jour .

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

English :

9:30am 12:30pm. The village of La Madeleine invites you on a gustatory journey to the heart of the Middle Ages with its medieval cooking classes. Reservations required. From age 15. 72? (class + meal)

German :

9:30 12:30 Uhr. Das Dorf La Madeleine lädt Sie mit seinen mittelalterlichen Kochkursen zu einer geschmacklichen Reise ins Mittelalter ein. Nur mit Reservierung. Ab 15 Jahren. 72? (Kurs + Essen)

Italiano :

9.30-12.30. Il villaggio di La Madeleine vi invita a un viaggio gastronomico nel cuore del Medioevo con i suoi corsi di cucina medievale. Prenotazione obbligatoria. A partire dai 15 anni. 72? (lezione + pasto)

Espanol :

de 9.30 a 12.30 h. El pueblo de La Madeleine le invita a un viaje gustativo al corazón de la Edad Media con sus cursos de cocina medieval. Reserva obligatoria. A partir de 15 años. 72? (clase + comida)

