Cours de cuisine « Menu de Fête » Eugénie-les-Bains
samedi 31 octobre 2026 · Eugénie-les-Bains
Informations pratiques
Eugénie-les-Bains
Cours de cuisine « Menu de Fête »
Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 270 – 270 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:00:00
fin : 2026-10-31 15:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Les plaisirs de l’automne, enfin sur votre planche !
Menu de Fête
samedi 31 octobre [9h-15h]
Masterclass + déjeuner
270 € .
Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Cours de cuisine « Menu de Fête »
L’événement Cours de cuisine « Menu de Fête » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie
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