Cours de cuisine » menus de fêtes »

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

avec deux portions à emporter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

De 15h à 18h30, le chef vous dévoile ses secrets pour réussir vos repas de fête. Profitez de cet après-midi convivial pour apprendre, échanger et régaler vos papilles. 55€

Inscriptions au 04 71 66 86 66. Venez vivre une expérience culinaire unique !

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com

English :

From 3pm to 6:30pm, the chef will reveal his secrets for successful festive meals. Take advantage of this convivial afternoon to learn, exchange ideas and treat your taste buds. 55?

Register on 04 71 66 86 66. Come and enjoy a unique culinary experience!

German :

Von 15.00 bis 18.30 Uhr verrät Ihnen der Küchenchef seine Geheimnisse, wie Sie Ihre Festtagsmahlzeiten erfolgreich zubereiten können. Nutzen Sie diesen geselligen Nachmittag, um zu lernen, sich auszutauschen und Ihren Gaumen zu verwöhnen. 55?

Anmeldung unter der Nummer 04 71 66 86 66. Erleben Sie eine einzigartige kulinarische Erfahrung!

Italiano :

Dalle 15.00 alle 18.30, lo chef vi svelerà i suoi segreti per il successo dei vostri pasti festivi. Approfittate di questo pomeriggio conviviale per imparare, condividere e deliziare il vostro palato. 55?

Iscrizioni al numero 04 71 66 86 66. Venite a vivere un’esperienza culinaria unica!

Espanol :

De 15:00 a 18:30, el chef le revelará sus secretos para que sus comidas festivas sean un éxito. Aproveche esta tarde de convivencia para aprender, compartir y deleitar su paladar. 55?

Inscripciones en el 04 71 66 86 66. Venga a vivir una experiencia culinaria única

