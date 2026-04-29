Mooslargue

Cours de cuisine

25 rue du Golf Mooslargue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 14:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Rejoignez-nous pour un moment gourmand et convivial lors de notre cours de cuisine au Golf de la Largue à Mooslargue ! Places limitées sur réservation au 03 89 70 86 23

Envie de partager un moment gourmand et convivial ?

Rejoignez-nous pour un cours de cuisine où vous apprendrez de nouvelles recettes et techniques dans une ambiance chaleureuse.

Au programme cuisine, plaisir et bonne humeur ! .

25 rue du Golf Mooslargue 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 86 23

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English :

Join us for a gourmet cooking class at Golf de la Largue in Mooslargue! Places are limited, please reserve by calling 03 89 70 86 23

L’événement Cours de cuisine Mooslargue a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau