Cours de cuisine Mooslargue
Cours de cuisine Mooslargue samedi 13 juin 2026.
Mooslargue
Cours de cuisine
25 rue du Golf Mooslargue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 14:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Rejoignez-nous pour un moment gourmand et convivial lors de notre cours de cuisine au Golf de la Largue à Mooslargue ! Places limitées sur réservation au 03 89 70 86 23
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Rejoignez-nous pour un cours de cuisine où vous apprendrez de nouvelles recettes et techniques dans une ambiance chaleureuse.
Au programme cuisine, plaisir et bonne humeur ! .
25 rue du Golf Mooslargue 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 86 23
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English :
Join us for a gourmet cooking class at Golf de la Largue in Mooslargue! Places are limited, please reserve by calling 03 89 70 86 23
L’événement Cours de cuisine Mooslargue a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau