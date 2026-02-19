Cours de cuisine Pâques autour de l’agneau Les Argentiers Limoges
Cours de cuisine Pâques autour de l’agneau
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Organisé par la Chapelle Saint Martin, anticipez Pâques avec cet atelier culinaire. Apprenez à cuisiner l’agneau sous toutes ses formes, de la cuisson parfaite aux accompagnements savoureux. Un moment convivial pour maîtriser les recettes traditionnelles et impressionner vos invités !
Réservation par mail ou par téléphone. .
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com
English : Cours de cuisine Pâques autour de l’agneau
