Cours de cuisine Pâques autour de l’agneau Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Pâques autour de l’agneau

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Organisé par la Chapelle Saint Martin, anticipez Pâques avec cet atelier culinaire. Apprenez à cuisiner l’agneau sous toutes ses formes, de la cuisson parfaite aux accompagnements savoureux. Un moment convivial pour maîtriser les recettes traditionnelles et impressionner vos invités !

Réservation par mail ou par téléphone. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

