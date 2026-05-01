Lavelanet-de-Comminges

COURS DE CUISINE PAR CHEZ KIM

35 Rue Du Colonel Jules GLEIZES Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 11:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez éveiller vos papilles et votre créativité lors d’un cours de cuisine à Lavelanet-de-Comminges !

Proposé par le restaurant Chez Kim. 30 .

35 Rue Du Colonel Jules GLEIZES Lavelanet-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Awaken your taste buds and your creativity with a cooking class in Lavelanet-de-Comminges!

L’événement COURS DE CUISINE PAR CHEZ KIM Lavelanet-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE