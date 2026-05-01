COURS DE CUISINE PAR CHEZ KIM Lavelanet-de-Comminges
COURS DE CUISINE PAR CHEZ KIM Lavelanet-de-Comminges samedi 30 mai 2026.
Lavelanet-de-Comminges
COURS DE CUISINE PAR CHEZ KIM
35 Rue Du Colonel Jules GLEIZES Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 11:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez éveiller vos papilles et votre créativité lors d’un cours de cuisine à Lavelanet-de-Comminges !
Proposé par le restaurant Chez Kim. 30 .
35 Rue Du Colonel Jules GLEIZES Lavelanet-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Awaken your taste buds and your creativity with a cooking class in Lavelanet-de-Comminges!
L’événement COURS DE CUISINE PAR CHEZ KIM Lavelanet-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE