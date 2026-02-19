Cours de cuisine Pâtes et ravioles Les Argentiers Limoges
Cours de cuisine Pâtes et ravioles Les Argentiers Limoges samedi 25 avril 2026.
Cours de cuisine Pâtes et ravioles
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et apprenez à maîtriser l’art des pâtes et des ravioles maison. Sous les conseils d’un chef passionné, apprenez à préparer, façonner et garnir vos pâtes avec des techniques simples et efficaces.
Réservation par téléphone ou par mail en lien. .
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com
