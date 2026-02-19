Cours de cuisine Pâtes et ravioles Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Pâtes et ravioles

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et apprenez à maîtriser l’art des pâtes et des ravioles maison. Sous les conseils d’un chef passionné, apprenez à préparer, façonner et garnir vos pâtes avec des techniques simples et efficaces.

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

