Cours de cuisine Pâtes et ravioles Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Pâtes et ravioles Les Argentiers Limoges samedi 25 avril 2026.

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

2026-04-25

Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et apprenez à maîtriser l’art des pâtes et des ravioles maison. Sous les conseils d’un chef passionné, apprenez à préparer, façonner et garnir vos pâtes avec des techniques simples et efficaces.
Réservation par téléphone ou par mail en lien.   .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17  info@chapellesaintmartin.com

