Cours de cuisine pour enfants les sablés d’Halloween Cense des Possibles Darcey

Cours de cuisine pour enfants les sablés d’Halloween

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

2025-10-28

Cours de cuisine pour les enfants avec la Cheffe Violaine

Au menu

– Les sablés d’halloween (fabrication et décor)

– Chocolat chaud épicé

Activité cuisine d’2h

Un moment ludique et gourmand. 2 heures d’atelier pour apprendre et réaliser la recette tout en découvrant de nouvelles techniques.

Puis l’enfant emporte ses préparations.

Enfant de 8 à 12 ans.

Dans une démarche zéro déchet, nous vous

demandons d’amener vos contenants.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey.

Celle-ci dispose d’un grand jardin dans lequel ils ont recréé des espaces de biodiversité. Ils y mélangent les légumes qui agrémentent les ateliers cuisine ainsi que, les fleurs et les arbres fruitiers.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien être.

Différents formats d’ateliers vous sont proposés

Le Menu moment gourmand et convivial,

La Pause Déj’ en une heure vous préparez un plat que vous dégustez ensuite sur place, des recettes rapides à reproduire au quotidien,

L’atelier Cuisine Santé un repas est consacré à la gourmandise en prenant en compte les contraintes de santé,

Le Cours Technique de chef Pâtisserie, cuisine du monde, pliages, pâte à pâtes, makis,… ,

L’Atelier Parents/Enfants ou Parents/Ado Des recettes adaptées à leur âge pour un moment familial,

La Fête d’Anniversaire un gâteau d’anniversaire préparé par la cheffe pendant que les enfants préparent les friandises. On se retrouve en rigolant pour souffler les bougies.

Les Cours Particuliers un moment privilégié avec la cheffe, en tête à tête.

Ils animent des ateliers chaque semaine et vous pouvez aussi faire des demandes spécifiques, en individuel, pour un team-building, en famille ou entre amis. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

