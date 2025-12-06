Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Cense des Possibles Darcey
Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Cense des Possibles Darcey samedi 6 décembre 2025.
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d'Or
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 11:30:00
2025-12-06
En famille, en solo, entre amis venez préparer vos friandises de Noël à la Cense des Possibles. Ce jour sablés de Noël !
Sans limite d’âge (l’accompagnement des enfants de moins de 12 ans est souhaité). .
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com
