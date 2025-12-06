Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Cense des Possibles Darcey

Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible !

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

2025-12-06

En famille, en solo, entre amis venez préparer vos friandises de Noël à la Cense des Possibles. Ce jour sablés de Noël !

Sans limite d’âge (l’accompagnement des enfants de moins de 12 ans est souhaité). .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

