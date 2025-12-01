Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Les bouchées de Noël Cense des Possibles Darcey

Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Les bouchées de Noël

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

En famille, en solo, entre amis venez préparer vos friandises de Noël à la Cense des Possibles. Au programme bouchées de Noël . Mini pain d’épices, truffes au piment d’Espelette, mendiants aux fruits secs.

Sans limite d’âge (l’accompagnement des enfants de moins de 12 ans est souhaité).

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

English : Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Les bouchées de Noël

German : Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Les bouchées de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours de cuisine pour petits et grands préparons Noël à la Cense des Possible ! Les bouchées de Noël Darcey a été mis à jour le 2025-11-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)