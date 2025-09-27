Cours de cuisine Ravioles et Risottos Les Argentiers Limoges
Cours de cuisine Ravioles et Risottos Les Argentiers Limoges samedi 27 septembre 2025.
Cours de cuisine Ravioles et Risottos
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et apprenez à maîtriser l’art des ravioles et risottos ! Sous les conseils d’un chef passionné, découvrez des astuces pour préparer ces plats savoureux et surprendre vos proches. Rejoignez l’atelier pour un moment gourmand et convivial !
Réservation par téléphone ou par mail en lien. .
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com
English : Cours de cuisine Ravioles et Risottos
German : Cours de cuisine Ravioles et Risottos
Italiano :
Espanol : Cours de cuisine Ravioles et Risottos
L’événement Cours de cuisine Ravioles et Risottos Limoges a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Limoges Métropole