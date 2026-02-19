Cours de cuisine Saint-Jacques et coquillages Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Saint-Jacques et coquillages

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Organisé par la Chapelle Saint Martin, sublimez la Saint-Jacques et les coquillages lors d’un atelier culinaire. Apprenez à les choisir, les préparer et les sublimer grâce à des techniques simples et des astuces de chef.

Réservation par mail et par téléphone en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

